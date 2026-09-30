ब्यावर जिले को मिलेगी पहली जिला परिषद, चुने जाएंगे 7 प्रधान और 216 सरपंच भी; गांवों में सियासी हलचल तेज

ब्यावर जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया 23 सितंबर को पूरी होने के बाद संभावित दावेदारों और राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। जिले में पहली बार गठित होने जा रही जिला परिषद के 27 सदस्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास और पंचायती राज व्यवस्था में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनके साथ सात पंचायत समिति प्रधान, 129 पंचायत समिति सदस्य, 216 सरपंच और 2060 वार्ड पंच चुने जाएंगे।