हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सरपंच बनने की खुशियां मातम में बदल गई। दनियासर ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच इंद्रा देवी के घर आभार एवं सम्मान समारोह की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में उनके 16 वर्षीय बेटे कन्हैयालाल की मौत हो गई। पल्लू-अर्जुनसर मेगा हाईवे पर उसकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कन्हैयालाल 12वीं कक्षा में पढ़ता था और दो भाइयों में छोटा था। जिस घर में 29 नवंबर को सरपंच बनने का जश्न मनाया जाना था, वहां अब मातम पसरा है।