Atar Singh Bhadana News : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमले के पीछे ये है मुख्य वजह! पढ़े ग्राउंड रिपोर्ट

डीग जिले में 417 मैशनरी स्टोन की लीज व 72 स्टोन क्रेशर संचालित है। यहां गांव पापड़ा में क्रेशर के रास्ते को लेकर विवाद है। विवाद के कारण उसे बंद करा रखा है। भरतपुर जिले में 75 सैड स्टोन लीज, 70 मैशनरी स्टोन लौज, 77 स्टोन क्रेशर है। यहां भी बयाना में एक लीज को लेकर विवाद आया था, लेकिन बाद में राजीनाम कर शांत करा लिया गया, लेकिन गांव भौड़ा का विवाद लंबे समय से चल रहा था। यह भी सामने आया कि कुछ विवादों में संबंधित लीजों में हिस्सेदारी की लड़ाई भी होती है। कुछ रसूखदार व राजनेता खुद की पार्टनरशिप के लिए दबाव बनाने के लिहाज से कुछ लोगों को आगे कर देते हैं। इससे यह विवाद चलता रहता है। या तो व्यापारी को राजीनामा करना पड़ता है या काम बंद रखकर कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। कुछ प्रकरणों में रॉयल्टी ठेका शुरू होने के बाद रास्तों के विवाद सामने आते है।