Rajasthan: होटल से पकड़ी गईं तीन थाई महिलाएं, मसाज की आड़ में चल रहा था अवैध खेल, डिपोर्ट की तैयारी

सीआईडी की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को गोवर्धन विलास क्षेत्र के एक होटल में विदेशी महिलाओं के अवैध रूप से ठहरने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सीआईडी और गोवर्धन विलास थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल में दबिश दी। तलाशी के दौरान तीनों थाई महिलाओं के होटल में ठहरने की पुष्टि हुई। पुलिस ने होटल संचालक से पूछताछ की तो उसने महिलाओं से स्पा का काम करवाने की बात स्वीकार की। इसके बाद होटल के रिकॉर्ड की जांच की गई। विजिटर रजिस्टर में तीनों विदेशी महिलाओं के ठहरने की कोई एंट्री नहीं मिली। इससे होटल में विदेशी नागरिकों के ठहराव से जुड़े नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो गए हैं।