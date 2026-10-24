उदयपुर : आठ माह जैसे-तैसे खींच लेंगे, अगला मानसून भी कमजोर हुआ तो…

उदयपुर. आगामी समय में शहर में पानी को लेकर बनने वाले हालात से सब वाकिफ हैं। जलदाय विभाग अगले मानसून (जुलाई) तक जलापूर्ति की व्यवस्थाएं निर्बाध बनी रहने का दावा कर रहा है। वर्तमान की स्थिति और किए जा रहे वैकल्पिक बंदोबस्त से खींच-तानकर व्यवस्थाएं बनाए रख भी सकते हैं, लेकिन अगला मानसून कमजोर नहीं होगा, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। जरा सी भी आशंका रही और अगला मानसून कमजोर हुआ तो कैसे व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में बेहद जरुरी हो गया है कि जयसमंद से बड़ी पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अमृत प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित उदयसागर से पानी लेने का काम पूरा हो। ये दोनों प्रोजेक्ट उदयपुर की दशकों बाद तक की समस्या हल कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लचर व्यवस्था प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे।