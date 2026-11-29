ई-मित्र केंद्र की मदद से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदकों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत कंप्यूटरीकृत लॉटरी से किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के आवेदन बंद हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की विंडो 27 मई से 10 जून 2026 तक खुली थी, अब आवेदन नहीं हो रहे हैं। 2026 की लॉटरी घोषित हो चुकी है। 2026-27 में कुल 56,000 सीटें थीं, जिसमें से ट्रेन से 50,000 और हवाई मार्ग से 6,000 यात्रियों के लिए आवेदन पूरा हो चुका है। 2027-28 की तारीखें अभी घोषित नहीं हुईं हैं। मई 2027 के आसपास विंडो खुलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत यात्रा पूरी तरह मुफ्त कराई जाती है, आवेदन के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है।