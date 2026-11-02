GUEST EDITOR – निरंतर नया सीखते रहें और अपनी राह खुद बनाएं

मुझे अपने जीवन की एक घटना आज भी याद है। मैं एक बार किसी दीक्षांत समारोह में गई थी। मैंने कार्यक्रम के लिए गाउन पहना था। समारोह समाप्त होने के बाद जब मैं गाउन उतारने जा रही थी, तभी वहां मौजूद एक महिला सुरक्षा गार्ड ने मुझसे कहा, ‘मैम, आप अच्छी लग रही हैं।’ उसकी बात सुनकर मैंने उसे गले लगा लिया। मेरे लिए यह एक सहज प्रतिक्रिया थी, लेकिन उस महिला के लिए यह बहुत भावुक कर देने वाला क्षण बन गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझसे कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे भी इस तरह गले लगा सकता है। उसे लगा कि मैंने उसे वह सम्मान दिया, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस घटना ने मुझे एक बार फिर महसूस कराया कि हमारे छोटे-छोटे व्यवहार भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में कितना महत्त्व रख सकते हैं। हम अक्सर लोगों को उनके पद, काम या सामाजिक स्थिति के आधार पर देखते हैं, जबकि हर व्यक्ति सम्मान और आत्मीयता का हकदार है। मेरा मानना है कि हमें सहज रूप से रहना चाहिए। हम जहां भी जाएं, हमारे व्यवहार में संवेदनशीलता और सम्मान दिखाई देना चाहिए। अच्छे काम की खुशबू हमेशा फैलती है और लोगों के दिलों तक पहुंचती है।

