Guest Editor- लिटिगेशन में केवल कानूनी जानकारी काफी नहीं, हर तथ्य की गहरी समझ और धैर्य भी जरूरी

इला बताती हैं कि वर्ष 2013 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और अगले ही साल उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना पहला केस दाखिल करने का अवसर मिला। यह मामला पारुल बनाम मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट एवं अन्य था। पारुल भी अलवर की रहने वाली थीं। उनके पति दक्ष कुमार खंडेलवाल की हर्निया के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पारुल ने चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की और इला से संपर्क किया।इला के मुताबिक, इस केस में सबसे बड़ी चुनौती मेडिकल रिकॉर्ड और उसमें दर्ज तकनीकी पहलुओं को समझना था। वह बताती हैं कि मामले से जुड़े मेडिकल पेपर उन्हें काफी समय बाद मिले। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड का समय पर उपलब्ध होना और उसका गहराई से अध्ययन करना महत्त्वपूर्ण होता है। उन्हें प्रत्येक मेडिकल टर्म को समझना था और यह भी तय करना था कि उससे जुड़े तथ्य को अदालत के सामने किस तरह रखा जाए। इला कहती हैं कि उन्होंने अस्पताल को कानूनी नोटिस भेजा और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मामला दायर किया। इसके बाद लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया में उपचार के विभिन्न चरणों, मेडिकल रिकॉर्ड, विशेषज्ञों की राय और अस्पताल की दलीलों पर विचार हुआ। उनका कहना है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में अधिवक्ता को केवल आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी होती है।