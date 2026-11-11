Dholpur: पंचायत चुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, बगावत से बढ़ी बैचेनी

चुनावी दंगल में सबसे बड़ा सिरदर्द दलगत राजनीति के बागी बन चुके हैं। अपनों की बगावत ने कांग्रेस के गणित को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। कई वार्डो में कांग्रेस के बागियों ने बसपा के टिकट पर मैदान में खुलकर चुनौती दे रखी हैं। वहीं, कृषि मंत्री डॉ किरोडी लाल मीणा ने सियासी बिगुल फूंकते हुए भाजपा के प्रत्याशियों को चुनावी रण में संजीवनी मिली है। कृषि मंत्री डॉक्टर मीणा द्वारा कई गांवों में दीपावली की रामा-शयामा करने से ही भाजपा प्रत्याशियों को बूस्टर मिला है। वहीं धरना स्थल से हुंकार भरते हुए धौलपुर करौली टाइगर अभ्यारण्य के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए सियासी पासा भी फेंका है। कृषि मंत्री की हुंकार से कांग्रेस प्रत्याशियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।