Dholpur: गोवंश से भिड़ी बाइक, बुआ के घर जा रहे नर्सिंग ऑफिसर की मौत

ताजा घटना में भी निराश्रित गोवंश से बाइक सवार युवक दीपक हादसे के बाद टकरा गया। बताया जा रहा है कि गोवंश का सींग पेट में घुसने से शरीर में चोट पहुंची। एक अन्य के भी फे्रक्चर हुआ है। जिले में एनएच 11बी पर कई स्थानों पर निराश्रित गोवंश खुलेआम घूमते हैं। बाड़ी से आगे सरमथुरा मार्ग की तरफ भी यह हाइवे पर ही ढेरा जमा कर रखते हैं। इसी तरह शहर में 220केवी स्टेशन से आगे हाउसिंग बोर्ड चौराहे से पहले जगह-जगह यह हाइवे की सडक़ पर ही रहते हैं। इससे पूर्व में हादसों में दुपहिया वाहन सवार जान गवा चुके हैं। इसी तरह एनएच 44 की सर्विस लेन पर भी इनका जमघट रहता है। एनएचएआई की ओर से हाइवे पर घूम रहे निराश्रित गोवंश हटाने और पकड़वाने पर ध्यान नहीं देने से यह दिन के साथ रात में भी यहां घूमते हैं, जिससे हादसों की आशंका रहती है।