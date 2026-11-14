Rajasthan: ‘मालिक बने बैठे हो क्या? सस्पेंड कर घर बैठा दूंगा..,’ पंचायत चुनाव के बीच निर्वाचन आयुक्त ने VDO को लगाई लताड़

धौलपुर। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह व्यवस्थाओं का जायजा लेने धौलपुर पहुंचे। इस दौरान मतदान केन्द्रों पर बदइंतजामी देखकर उनका पारा चढ़ गया। राजाखेड़ा पंचायत समिति के दिहौली मतदान केन्द्र पर टॉयलेट बंद मिलने और जिम्मेदार अधिकारी के मौके पर नहीं होने पर आयुक्त ने वीडीओ को फोन पर जमकर फटकार लगाई। नाराज आयुक्त ने यहां तक कह दिया- 'मालिक बने बैठे हो क्या? सस्पेंड कर घर बैठा दूंगा।' इसके बाद उन्होंने वीडीओ को अगले मतदान केन्द्र मरैना में उपस्थित होने के निर्देश दिए। वहीं, नायला मतदान केन्द्र पर गंदे गद्दे मिलने पर उन्हें तीन घंटे में बदलने की हिदायत दी।