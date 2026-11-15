Dholpur: लोकतंत्र के महापर्व में उमड़ा उत्साह, शतायु मतदाताओं ने निभाई भागीदारी

राजाखेड़ा क्षेत्र के अधिकांश मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। कई बूथों पर महिलाएं घूंघट के साथ लंबी कतारों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं। सुबह से ही महिला मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। खास बात यह रही कि लोकतंत्र के इस पर्व में बुजुर्ग मतदाताओं ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। करीब 100 वर्ष की उम्र के कई मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उम्र के इस पड़ाव पर भी मतदान के प्रति उनका उत्साह का विषय रहा।