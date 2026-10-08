धौलपुर में कैराकल संरक्षण संगोष्ठी आयोजित, विशेषज्ञों ने वनकर्मियों को दी जानकारी

उप वन संरक्षक प्रादेशिक धौलपुर वी.चेतन कुमार ने कहा कि कैराकल धौलपुर का गौरव है। जंगल के संतुलन में बड़े जीवों के साथ.साथ कैराकल जैसे छोटे मांसाहारी वन्यजीवों की भी उतनी ही अहम भूमिका है, इसलिए इनका संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। उप वन संरक्षकए डीकेटीआर पाटिल ने कहा कि डीकेटीआर इस मायने में अनूठा है कि यहां कैराकल की सबसे बड़ी आबादी है, जो देश के अन्य टाइगर रिजर्व में नहीं मिलती। यह इस रिजर्व की खास पहचान है और इसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। व्याख्यान के बाद अतिथियों के बीच कैराकल संरक्षण पर चर्चा हुई तथा फील्ड स्टाफ और प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछे। संगोष्ठी में सहायक वन संरक्षक चेतराम मीना, सहायक वन संरक्षक राजीव शर्मा, वन्यजीव प्रेमी राजीव तोमर, प्राणीशास्त्र के प्राध्यापक प्रो.विनय भारद्वाज सहित क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग का फील्ड स्टाफा, वन्यजीव प्रेमी आदि मौजूद रहे।