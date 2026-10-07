Dholpur: शुद्ध नदी पर संकट के बादल, चम्बल में जा रहा नालों का पानी

शहर में अमृत 2.0 योजना के तहत तगावली स्थित पुराने एसटीपी प्लांट के पास ही नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो रहा है। यह ट्रीटमेंट प्लांट शहर के विस्तार लेने और आने वाले समय में सीवरेज से अधिक पानी प्लांट तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए निर्माण हो रहा है। प्लांट में चौबीस घंटे में 10 एमएलडी पानी ट्रीट हो सकेगा। लेकिन अभी तक करीब 90 फीसदी से अधिक कार्य हो पाया है। करीब 70 करोड़ की लागत से बना तगावली स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडशन कार्य पूर्ण होने पर सीवरेज पानी का ट्रीटमेंट हो पाएगा। अभी गंदा पानी ही पंप से बाहर फेंका जा रहा है जो आसपास भर रहा है। उधर, पुराना एसटीपी प्लांट एनजीटी के नियमों पर पूर्व में खरा नहीं उतर रहा था। जस पर इस प्लांट को अब एसबीआर तकनीक के अनुसार बनाया जा रहा है, जो अधिक पानी को अधिक शुद्धता के साथ बाहर फेंकेगा।