Dholpur: भंडारे में भोजन करने के बाद 40 लोगों की तबीयत बिगड़ी

तबीयत बिगडऩे पर कुछ लोगों को रात करीब 11 बजे जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया। यहां चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उपचार शुरू किया। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में मोनिका (17) पुत्री मुकेश, नीतम शर्मा (19) पुत्री रामकुमार, शान्तलु (15) पुत्र पवन, शिखा (20) पुत्री मुकेश, संदीप (22) पुत्र रामसेवक, ललिता (38) पुत्री मुकेश एवं रामकुमार (47) पुत्र होलीराम हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भंडारे में भोजन करने से करीब 40-50 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। वहीं सीएमएचओ डॉ.मीणा का कहना है कि मामले की सूचना मिलने के बाद रात को चिकित्सा टीम और मैं खुद मौके पर पहुंचा था। मौके पर हमें 24 लोगों की तबीयत खराब मिली। जिनमें से 6 को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि 18 लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया। भंडारा 2 दिन पहले हुआ था, इसलिए सैंपल आदि लेने की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।