Dholpur: दीवाली से पहले रोशन होगा शहर, सुधरेगी सफाई व्यवस्था

बैठक में दौरान पार्षद संजय शर्मा ने कहा कि नगर परिषद के जिम्मेदारी कर्मचारी फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। मौके पर वार्ड के लोग समस्याओं को लेकर कहते हैं तो फोन करने पर फोन नहीं उठाया जाता। जिस पर सभापति ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस तरह की शिकायत अगर वापस आती है तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूर्व में भी इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। इसी तरह पार्षद शैलेन्द्र यादव ने कहा कि ठेका पर लगे सफाई कर्मियों की हाजिरी अधिक होती है जबकि फील्ड में कम लोग दिख रहे हैं। साथ ही कचरा उठाने के लिए छोटा ट्रेक्टर-ट्रॉली समेत अन्य संसाधनों की खरीद करने की बात कही। पार्षद राहुल राना ने कहा कि जिस वार्ड में जितने सफाई कर्मी लगे हैं, वो नियमित सफाई करें, जिससे लोगों को राहत मिले। साथ ही वार्डों में संख्या बढ़ाई जाए। पार्षद आनंद मिश्रा ने कहा कि शहर में पार्किंग स्थल डवलप किए जाएं, जिससे लोग वाहन पार्किंग कर सकें।