Dholpur: बीटेक की पढ़ाई छोड़ हथियार तस्कर बना युवक, भारी असलाह के साथ गिरफ्तार

एएसपी श्रवण कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना पर एक युवक बस से अवैध हथियार लेकर जा रहा है। जिस पर थाना प्रभारी कैलाश गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार को खरेर नदी के पास ग्वालियर से करौली की ओर जा रही एक निजी बस को रुकवाया। इस बीच एक युवक लाल बैग के साथ बस से कूदा और बसंतपुरा लिंक रोड की तरफ भागने लगा। जिस पर पुलिस ने आरोपित आदित्य सिंह ठाकुर पुत्र योगेन्द्र निवासी पंकज कॉलोनी, यादव धर्मकांटा के पास ग्वालियर को धरदबोचा। तलाशी लेने पर कब्जे से अवैध हथियार 2 अवैध देशी कट्टा, 2 पिस्टल, 1 पौना (मैगजीन) सहित 38 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आरोपी से हथियार तस्करी के नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई में पुलिसकर्मी धर्मवीर, विनोद, राम लखन, राम अवतार सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल थे।