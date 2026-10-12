Dholpur: नशे के कारोबार पर खाकी का कड़ा प्रहार, जिलेभर में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर तीन दर्जन से अधिक तस्कर गिरफ्तार

जिले में अमूमन मादक पदार्थ ट्रक या फिर अन्य नशे तस्करों की कोरियर (एकल व्यक्ति) से पहुंचता है। इसमें दक्षिण या फिर एमपी की तरफ से आने वाले भारी वाहन चालक यहां अपने सप्लायर्स को चोरी छिपे खैप पहुंचाते हैं। साथ ही रास्ते में ढाबों पर भोजन करने के दौरान सप्लायर्स को पैकेट्स थमा दी जाती है। जिले में एनएच 44 के साथ बड़ा रुट है तो 11बी हाइवे है जो करौली को कनेक्ट करता है। इस मार्ग पर करौली की तरफ से मादक पदार्थ की अवैध सप्लाई सरमथुरा के रास्ते बाड़ी और धौलपुर तक पहुंचती है। करौली मादक पदार्थ की सप्लाई का हाल के दिनों में बड़ा केन्द्र बना है। यहां से जयपुर तक सप्लाई होती है। करौली के हिंडौन सिटी इलाके में एमपी के रतलाम समेत अन्य इलाकों से अलग-अलग तरीके से तस्कर सप्लाई भेजते हैं।