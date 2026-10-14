Dholpur: शरद महोत्सव की तैयारियों को लेकर पार्षदों की बैठक, शहर की समस्याओं पर गरमाई चर्चा

सभापति ने स्पष्ट किया कि अब कोई संवेदक डस्ट का उपयोग करता है तो भुगतान नहीं होगा। निर्माण कार्यों में डस्ट पर रोक लगा दी है। अब केवल एम-सेंड और बजरी का ही उपयोग होगा। डस्ट का निर्माण कार्य टिक नहीं पा रहा है और जल्दी से सीसी या पुलिया इत्यादि खराब हो रही हैं। अब संवदेकों को 50 फीसदी एमसेंड का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। सभापति ने कहा कि गुणवत्ता अगर खराब मिली तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही पार्षदों से कहा कि वह कार्य करने वालों के प्रति व्यवहार उचित रखें, जिससे कार्य समय पर हो। कहीं कोई शिकायत है तो उन्हें बताएं।