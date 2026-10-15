Dholpur: शरद मेले को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक, दुकान आवंटन से लेकर अतिक्रमण और यूडी टैक्स पर चर्चा

बैठक में दीपावली के त्योहार पर शहर के बाजारों और दुकानों की सजावट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सभापति ने व्यापारियों से अपनी दुकानों और बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे स्वयं आयुक्त परमार और नगर परिषद की टीम के साथ सजावट का निरीक्षण करेंगे। बेहतर सजावट करने वाले दुकानदारों और बाजारों को शरद मेले के मंच पर सम्मानित कर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सभापति ने ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख करते हुए बताया कि पूर्व में महाराजा उदयभान सिंह दशहरे के दिन मेले का निरीक्षण करते थे और अच्छी सजावट करने वाले दुकानदारों को पुरस्कृत किया जाता था। इसी परंपरा से प्रेरणा लेकर व्यापारियों को प्रोत्साहित करने की पहल की जा रही है।