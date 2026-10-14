Dholpur: निकाय के बाद अब पंचायत में आमने-सामने मुकाबला

वर्तमान में निकाय चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा ने फिर से दमखम लगा दिया और संयोजक और उप संयोजक विधानसभा वार नियुक्त कर दिए हैं। उधर, कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने कार्यकर्ताओं की बैठक कर निर्देश दिए हैं। हालांकि, बैठक के दौरान निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और धौलपुर नगर परिषद में सर्वाधिक पार्षद जीतने के बाद भी सभापति पद के लिए अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारने को लेकर चर्चा का विषय रहा। उधर,आगामी पंचायतीराज चुनावों को लेकर जिले की विभिन्न जिला परिषद वार्डों की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज वार्डवार मतदाताओं के आंकड़े जारी किए गए है। आंकडा़ें के अनुसार सैंपऊ पंचायत समिति के छह जिला परिषद वार्डों में कुल 1,40,740 मतदाता, बाड़ी के छह जिला परिषद वार्डों में 1,39,119, राजाखेड़ा के पांच जिला परिषद वार्डों में 1,33,319 तथा धौलपुर पंचायत समिति के पांच जिला परिषद वार्डों में 1,33,023 मतदाता दर्ज हैं। वहीं बसेड़ी के चार जिला परिषद वार्डों में 92,266 तथा सरमथुरा के तीन जिला परिषद वार्डों में 64,495 मतदाता हैं।