राजस्थान-MP को जोड़ने वाले चंबल ब्रिज पर जालियों की चोरी, सुरक्षा दीवार कमजोर; अब NHAI लगाएगा CCTV

गत दिनों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अवैध चंबल बजरी निकासी और परिवहन पर रोकथाम के इंतजामों को जांचने पहुंची कमेटी सदस्यों ने भी ब्रिज पर लगी जालियां के नहीं होने पर चिंता जताई थी। जिस पर बाद में नई जालियां लगाई लेकिन चोरी की घटनाएं फिर भी नहीं थमी। घरों से पानी से सड़क को पहुंच रहा नुकसान शहर में सर्विस लेन की सडक़ के लगातार खराब होने से बचाने के लिए अब एनएचएआई क्रांक्रीट लेन पर कार्य कर रही है। सागरपाडा की तरफ जा रही एक सडक़ पर काम भी चल रहा है। इसी तरह अन्य हिस्सों का भी जल्द निर्माण होगा। उधर, पीडी सिंह ने कहा कि सर्विस लेन पर बारिश का नहीं टिकता है जो भी पानी है वह नगर परिषद क्षेत्र के घरों का गंदा पानी है, जो नुकसान पहुंचा रहा है। इन सीवेज और नालियों के पानी को रोकने और सही ऑप्शन तलाशने पर कार्य हो रहा है लेकिन नगर परिषद को भी इसमें सहयोग करना होगा।