Dholpur: जमा करना होगा यूडी टैक्स, नहीं तो नगर परिषद करेगी कार्रवाई

उधर, नगर परिषद ने कुछ दिन पहले करीब दो दर्जन व्यावयायिक संस्थानों को यूडी टैक्स बकाया राशि को लेकर नोटिस भेजे हैं। जिसमें टैक्स राशि जमा करवाने के लिए कहा है। शहर में करीब 50 से 60 मैरिज होम, होटल, रेस्टारेंट समेत अन्य व्यावसायिक संस्थान हैं। मैरिज होम पर तो 50 लाख रुपए से अधिक का यूडी टैक्स बकाया चल रहा है। इसी तरह स्टेशन रोड स्थित एक होटल पर भी करीब 14 लाख रुपए का बकाया है। आरआई ने बताया कि टैक्स जमा नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एक नामी कंपनी की आवासीय कॉलोनी पर भी करीब 20 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया है। कंपनी की ओर से अधिक टैक्स लगाने की बात कही गई है। जबकि परिषद का कहना है कि टैक्स तय नियमों के अनुसार ही लिया जा रहा है। वहीं, एक फैक्ट्री पर तो टैक्स राशि भारी-भरमक है।