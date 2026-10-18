चंबल ब्रिज से लोहे की जालियां हो रहीं चोरी, अब सीसीटीवी से निगरानी

इसके बाद नीचे मौजूद लोग इन पैनलों को ठिकाने लगा देते हैं। अब इन अज्ञात जनों की ओर से पहुंचाए जा रहे नुकसान और सुरक्षा खामियां को दूर करने के लिए एनएचएआई अब जल्द ब्रिज पर चिह्नित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी, जिससे इन संदिग्ध लोगों पर निगाह रखी जा सके। चंबल ब्रिज से राजस्थान सीमा की तरफ से लगातार कई लोहे की जालियां चोरी हो चुकी हैं। गत दिनों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अवैध चंबल बजरी निकासी और परिवहन पर रोकथाम के इंतजामों को जांचने पहुंची कमेटी सदस्यों ने भी ब्रिज पर लगी जालियां के नहीं होने पर चिंता जताई थी। जिस पर बाद में नई जालियां लगाई लेकिन चोरी की घटनाएं फिर भी नहीं थमी।