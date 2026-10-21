Dholpur: त्योहारी सीजन में खरीदारों को परेशानी से बचाने वाहनों की ‘नो एंट्री’

महिलाओं के मुख्य त्योहार करवाचौथ के चलते शहर के चूड़ी मार्केट में काफी भीड़ रहती है। महिलाएं इस मार्केट के अलावा पुरानी सब्जी मंडी, बजाज खाना, लाल बाजार, संतर रोड, हरदेव नगर बाजार में खरीदारी करने पहुंचती है। विशेष चूड़ी मार्केट पैलेस रोड से आते समय पहला मार्केट है। जिससे यहां पर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले खरीदार भी पहुंचते हैं। इस मार्केट में पार्क की साइड से अस्थाई तौर पर दुकानें लगती हैं। पूर्व में कुछेक दुकानें पक्की भी थी, जिन्हें अतिक्रमण अभियान के दौरान हटा दिया गया था। जिसके बाद से यहां पर अब केवल त्रिपाल लगाकर महिला प्रसाधन की दुकानें सजती हैं।