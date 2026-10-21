Dholpur: ट्रेन सफर में मोबाइल स्पीकर पर बजाना जेब पर पड़ेगा भारी, अब हो सकता है जुर्माना

धौलपुर. ट्रेन के सफर के दौरान अब यात्रियों उन यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की होगी, जो पूरी बोगी को ही अपना मनपसंद गाना या फिर मोबाइल स्पीकर पर पूरी कॉमेडी रील्स दिखाते हैं। या फिर स्पीकर पर तेज बातें करते हैं…। अगर ऐसा कुछ है तो अब संभल जाइए, नहीं तो यह कृत्य जेब पर भारी पड़ सकता है। रेलवे ने ट्रेन में मोबाइल का स्पीकर बजाना और तेज बातें करने पर जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर हाल में दक्षिण रेलवे ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सफर के दौरान स्पीकर पर गाने या वीडियो चलाने पर 1 हजार रुपए का दंड और ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। गलती दोहराने पर जेल की सजा का भी प्रावधान है। उधर, रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि टिकट एग्जामिनर या उससे ऊपर के स्तर के कमर्शियल स्टाफ को 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का रहेगा।