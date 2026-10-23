Dholpur: दस हजार लोगों के लिए होगा अन्नकूट महोत्सव का आयोजन

अध्यक्ष राकेश वर्मा की अध्यक्षता में शहर के सबसे बड़े और ऐतिहासिक अन्नकूट महोत्सव पर उपस्थित श्रद्धालुओं और शहर वासियों के बीच चर्चा हुई। इस दौरान आचार्य गौरीशंकर कटारा ने बताया कि दीपावली पर दो अमावस्या पड़ रही है। इसके चलते दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर होने वाला आयोजन अब 10 नवंबर मंगलवार पड़वा को होगा। कार्यकारिणी सदस्य सुभाष बंसल ने बताया की गुमत हनुमान मंदिर शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर पर बजरं सेवा समिति पिछले पचास वर्ष से अन्नकूट का आयोजन करती आ रही है। जिसको उस समय के बुजुर्ग दंपत्ति राम जिंदल,हरिश्चंद्र नेता,गोविन्द गर्ग और अन्य बुजुर्गो ने शुरू किया था। धीरे-धीरे यह आयोजन बढ़ता गया और आज शहर का सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव आयोजित होता है जिसमे दस हजार लोगो के लिए भोजन व्यवस्था रखी जाती है। जिसमे पंगत प्रसादी के साथ घर वितरण की भी व्यवस्था रहती है।