Dholpur: यूडी टैक्स बकाया, होटल व मैरिज होम किया सीज

शहर में नगर परिषद का लाखों रुपए का यूडी टैक्स बकाया चल रहा है। इसमें मुख्यतय मैरिज होम संचालक, रेस्टारेंट, होटल, व्यावसायिक इमारतें समेत अन्य शामिल हैं। आरआई जैन ने बताया कि जिन पर भारी भरकम बकाया है, उन सभी की फाइल तैयार है, जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि व्यावसायिक गतिविधि हो रही हैं और सरकार का यूडी टैक्स पुराने समय से बकाया है। जिन्होंने अधिक बताया था, सरकार के नियमों से अवगत कराया जा चुका है। अगर इसी तरह रहा तो फिर एक्शन लिया जाएगा। नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 58 लाख यूडी टैक्स जमा किया था। इसमें तरह साल 2025 में करीब 20 लाख रुपए और कुछ समय पहले तक इस साल अगस्त तक करीब 10 लाख रुपए यूडी टैक्स जमा हो चुका है।