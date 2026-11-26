अलवर जिला प्रमुख चुनाव: भाजपा सरकार में तीन बार कांग्रेस का कब्जा
Alwar Politics: अलवर की जिला परिषद की राजनीति में एक दिलचस्प सिलसिला देखने को मिला है। प्रदेश में भाजपा की सरकार रहने के बावजूद जिला प्रमुख की कुर्सी लगातार तीसरी बार कांग्रेस के खाते में गई है। वर्ष 2005 में टीकाराम जूली, 2015 में रेखा यादव और अब 2026 में अनीता मीणा जिला प्रमुख बनी हैं।
अलवर की राजनीति में यह सिलसिला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि तीनों चुनावों में प्रदेश और जिला परिषद की सत्ता अलग-अलग पार्टियों के पास रही। प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद जिला प्रमुख का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गया। हर बार इसके पीछे जिला परिषद सदस्यों का समर्थन और चुनाव के दौरान बने राजनीतिक समीकरण अहम रहे।
वर्ष 2005 में राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। उस समय अलवर जिला परिषद में कांग्रेस ने अपना जिला प्रमुख बनाने में सफलता हासिल की थी। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने जिला प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। उनका कार्यकाल 2005 से 2008 तक रहा। इस चुनाव में ही प्रदेश की सत्ता और जिला परिषद के राजनीतिक समीकरणों में अंतर देखने को मिला था।
इसके बाद वर्ष 2015 में भी प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। इस बार जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से 10 सीट अधिक जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। ऐसे में माना जा रहा था कि जिला प्रमुख की कुर्सी भाजपा के खाते में जाएगी। लेकिन चुनाव के दिन पार्टी का पूरा गणित बदल गया। भाजपा के कुछ सदस्यों की क्रॉस वोटिंग का फायदा कांग्रेस को मिला और रेखा यादव जिला प्रमुख चुन ली गईं। उस समय अलवर के साथ नागौर में भी भाजपा को जिला प्रमुख का पद गंवाना पड़ा था।
अब वर्ष 2026 में एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुए जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाई। जिला परिषद सदस्य चुनाव में कांग्रेस को 33, भाजपा को चार और निर्दलीय प्रत्याशियों को दो सीटें मिली थीं।
इसके बावजूद जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा ने अपनी ओर से प्रत्याशी उतारा। बुधवार को हुए मतदान में कांग्रेस की अनीता मीणा को 31 वोट मिले, जबकि भाजपा की संतोष मीणा को आठ वोट मिले। इस तरह अनीता मीणा ने 23 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि कांग्रेस के 33 जिला परिषद सदस्य होने के बावजूद दो वोट भाजपा के पक्ष में गए।
वर्ष 2005 में टीकाराम जूली, 2015 में रेखा यादव और 2026 में अनीता मीणा का जिला प्रमुख बनना अलवर की राजनीति में एक खास सिलसिला बन गया है। इन तीनों मौकों पर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन जिला परिषद की कमान कांग्रेस के पास पहुंची। इससे साफ है कि विधानसभा या प्रदेश स्तर पर सत्ता में होना जिला परिषद के चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है। स्थानीय सदस्यों का समर्थन और चुनाव के समय बनने वाले समीकरण जिला प्रमुख के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
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