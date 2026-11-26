इसके बाद वर्ष 2015 में भी प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। इस बार जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से 10 सीट अधिक जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। ऐसे में माना जा रहा था कि जिला प्रमुख की कुर्सी भाजपा के खाते में जाएगी। लेकिन चुनाव के दिन पार्टी का पूरा गणित बदल गया। भाजपा के कुछ सदस्यों की क्रॉस वोटिंग का फायदा कांग्रेस को मिला और रेखा यादव जिला प्रमुख चुन ली गईं। उस समय अलवर के साथ नागौर में भी भाजपा को जिला प्रमुख का पद गंवाना पड़ा था।