खैरथल-तिजारा जिला प्रमुख बने भाजपा के इंद्रजीत यादव
Khairthal-Tijara Zila Pramukh Result: खैरथल-तिजारा जिले को बुधवार को पहला जिला प्रमुख मिल गया। जिला परिषद के चुनाव में भाजपा के इंद्रजीत यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी अमिता चौधरी को दो वोटों से हराया। इंद्रजीत को 13 और अमिता को 11 वोट मिले। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
खैरथल-तिजारा जिला परिषद में कुल 25 वार्ड हैं। जिला प्रमुख बनने के लिए 13 सदस्यों का समर्थन जरूरी था। बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। मतदान में 25 में से 24 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि एक सदस्य वोट डालने नहीं पहुंचा। मतगणना में भाजपा प्रत्याशी इंद्रजीत यादव को 13 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमिता चौधरी को 11 वोट मिले। इस तरह इंद्रजीत यादव ने दो वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें जिला परिषद में बहुमत के लिए जरूरी 13 वोट मिले।
जिला परिषद चुनाव के नतीजों के बाद से ही जिला प्रमुख पद को लेकर राजनीतिक समीकरण बने हुए थे। 25 सदस्यीय जिला परिषद में भाजपा और कांग्रेस के 10-10 सदस्य थे। वहीं दो सदस्य बसपा और तीन निर्दलीय थे। ऐसे में किसी भी प्रमुख दल के पास अपने दम पर बहुमत नहीं था। जिला प्रमुख के चुनाव में 13 वोटों का समर्थन जरूरी था।
भाजपा प्रत्याशी इंद्रजीत यादव को जीत के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत थी। भाजपा ने तीन निर्दलीय सदस्यों का समर्थन हासिल किया और 13 वोटों के आंकड़े तक पहुंच गई। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी अमिता चौधरी को 11 वोट मिले। इस परिणाम के साथ ही खैरथल-तिजारा जिला परिषद को अपना पहला जिला प्रमुख मिल गया।
जीत के बाद इंद्रजीत यादव ने पार्टी नेतृत्व, विधायकों और उनका समर्थन करने वाले जिला परिषद सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि खैरथल-तिजारा नया जिला है और यहां ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत है। जिला प्रमुख के तौर पर उनकी प्राथमिकता गांवों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना और लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना रहेगी।
इंद्रजीत यादव की जीत की घोषणा के बाद जिला परिषद कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और नारेबाजी कर जश्न मनाया। नए जिले के पहले जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर सुबह से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं। मतदान और मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किया गया।
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