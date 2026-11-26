कांग्रेस के अर्जुन सिंह निर्विरोध बने उप जिला प्रमुख
Alwar Up Zila Pramukh Election: अलवर जिला परिषद में बुधवार को जिला प्रमुख के चुनाव के बाद अब उप जिला प्रमुख का चुनाव भी पूरा हो गया है। कांग्रेस ने इस पद पर अपने प्रत्याशी अर्जुन सिंह को उतारा था। भाजपा की ओर से किसी भी सदस्य ने उप जिला प्रमुख पद के लिए आवेदन नहीं किया। ऐसे में अर्जुन सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसके साथ ही जिला परिषद में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है।
अर्जुन सिंह अलवर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने जिला परिषद सदस्य का चुनाव वार्ड संख्या 32 से लड़ा था और जीत हासिल कर जिला परिषद पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें उप जिला प्रमुख पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। पार्टी की ओर से नाम आगे किए जाने के बाद उनके निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया।
उप जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा की ओर से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया। पार्टी की तरफ से किसी ने भी नामांकन नहीं किया। ऐसे में चुनाव में मुकाबले की स्थिति नहीं बनी और कांग्रेस के अर्जुन सिंह निर्विरोध चुन लिए गए। इस तरह जिला प्रमुख के चुनाव में हार के बाद भाजपा उप जिला प्रमुख का पद भी हासिल नहीं कर सकी।
अर्जुन सिंह की उम्र 57 वर्ष है। उनका पेशा कृषि है और उन्होंने दसवीं तक पढ़ाई की है। चुनावी शपथ पत्र में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 35.37 लाख रुपए बताई है। वे गोविंदगढ़ क्षेत्र से आते हैं और वार्ड 32 से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
इससे एक दिन पहले बुधवार को अलवर जिला परिषद में जिला प्रमुख पद के लिए चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस की अनीता मीणा ने भाजपा की संतोष मीणा को हराकर जीत दर्ज की थी। कुल 39 जिला परिषद सदस्यों में से अनीता मीणा को 31 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी संतोष मीणा को आठ वोट मिले। इस तरह अनीता मीणा ने 23 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी।
अब उप जिला प्रमुख पद पर भी कांग्रेस के अर्जुन सिंह के निर्विरोध चुने जाने से जिला परिषद के दोनों प्रमुख पद कांग्रेस के पास आ गए हैं। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता से अलवर जिला परिषद में पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है।
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