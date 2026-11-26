Alwar Up Zila Pramukh Election: अलवर जिला परिषद में बुधवार को जिला प्रमुख के चुनाव के बाद अब उप जिला प्रमुख का चुनाव भी पूरा हो गया है। कांग्रेस ने इस पद पर अपने प्रत्याशी अर्जुन सिंह को उतारा था। भाजपा की ओर से किसी भी सदस्य ने उप जिला प्रमुख पद के लिए आवेदन नहीं किया। ऐसे में अर्जुन सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसके साथ ही जिला परिषद में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है।