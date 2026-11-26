अलवर मत्स्य उत्सव का दूसरा दिन आज (फोटो - पत्रिका)
अलवर में मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को शहर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चार दिवसीय उत्सव के तहत सुबह से ही साइकिल रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उत्सव में शहरवासियों को खेल, कला, संस्कृति और संगीत से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। गुरुवार को दिनभर के कार्यक्रमों के बाद शाम को महल चौक में म्यूजिकल नाइट मुख्य आकर्षण रहेगी।
दूसरे दिन की शुरुआत सुबह साढ़े सात बजे साइक्लोथॉन से हुई। इसके तहत नेहरू गार्डन से प्रताप बंध नाका तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन के जरिए लोगों को साइकिल चलाने और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। रैली के लिए नेहरू गार्डन से प्रताप बंध नाका तक का रास्ता तय किया गया।
सुबह 10 बजे से आरआर कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें मेहंदी, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को अपनी कला और रचनात्मकता दिखाने का मौका मिला। मत्स्य उत्सव के कार्यक्रमों में कला से जुड़ी इन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।
इसके बाद सुबह साढ़े 11 बजे आरआर कॉलेज में मूविंग कलाकारों की ओर से श्री भर्तृहरि नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। वहीं, दोपहर 12 बजे नंगली सर्किल पर मेहंदी उत्सव का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मेहंदी कला को उत्सव का हिस्सा बनाया गया।
मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन का सबसे खास कार्यक्रम शाम को आयोजित होगा। शाम सात बजे से महल चौक में म्यूजिकल नाइट शुरू होगी। इसमें सिंगर अखिल खाब अपने गीतों की प्रस्तुतियां देंगे। संगीत के शौकीनों के लिए यह कार्यक्रम खास रहने वाला है। शाम की इस प्रस्तुति के जरिए उत्सव में शामिल होने वाले लोगों को मनोरंजन का मौका मिलेगा।
चार दिवसीय मत्स्य उत्सव में अलग-अलग तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। दूसरे दिन सुबह की साइकिल रैली से लेकर कॉलेज में प्रतियोगिताओं और नाटक के मंचन तक कई गतिविधियां आयोजित हुईं। अब शहरवासियों की नजर शाम को महल चौक में होने वाली म्यूजिकल नाइट पर रहेगी। इस तरह मत्स्य उत्सव के दूसरे दिन खेल, कला, संस्कृति और संगीत का मेल देखने को मिल रहा है।
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