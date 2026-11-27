खैरथल-तिजारा जिले की छह पंचायत समितियों मुंडावर, तिजारा, कोटकासिम, ततारपुर, किशनगढ़बास और टपूकड़ा में प्रधान पद के लिए चुनाव होंगे। तिजारा में 21 पंचायत समिति सदस्यों में कांग्रेस के नौ, भाजपा के चार, बसपा का एक और निर्दलीय सात सदस्य हैं। यहां प्रधान बनाने के लिए 11 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। कोटकासिम में भाजपा और निर्दलीय दोनों के आठ-आठ सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के तीन सदस्य हैं। टपूकड़ा में कांग्रेस के नौ, भाजपा के चार, बसपा का एक और निर्दलीय पांच सदस्य चुनाव जीतकर आए हैं। ऐसे में कई जगह मुकाबला रोचक रहने की संभावना है।