बांसवाड़ा पंचायत चुनाव 2026: नेता पुत्रों और बागियों से उलझा सियासी गणित, इन हॉट सीटों पर सबकी नजर

वार्ड 4: यहां कांग्रेस से दीप्ति, भाजपा से भूपेंद्र सिंह और भारत आदिवासी पार्टी से विनोद मैदान में हैं। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे विनोद पाठक ने मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया है। विनोद कांग्रेस के सरेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने सेवादल से मंगलवार को इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड 4 से कांग्रेस का टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए।