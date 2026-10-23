JDA New Scheme : जेडीए की नई योजना, गोपालपुरा का ट्रैफिक अब दो मंजिलों में बंटेगा, बनेगा 4 लेन अंडरपास

JDA New Scheme : जयपुर. अगर आप भी गोपालपुरा पुलिया और उसके आस-पास की ट्रैफिक लाइटों पर हर रोज मिनटों के रूप में जिंदगी का अहम समय गंवाते हैं, तो अब राहत करीब नजर आ रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) गोपालपुरा जंक्शन के नीचे चार लेन अंडरपास बनाने जा रहा है। ऊपर एलिवेटेड रोड होगी और नीचे अंडरपास। यानी ट्रैफिक को 2 मंजिलों में बांटकर रफ्तार बढ़ाने की तैयारी है। दावा है कि गुर्जर की थड़ी से जेएलएन मार्ग तक का 5 किलोमीटर का सफर 25-26 मिनट से घटकर करीब 10-11 मिनट रह जाएगा। गुरुवार को जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई पब्लिक वर्क्स कमेटी (पीडब्ल्यूसी) की बैठक में इस अंडरपास के निर्माण प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। हालांकि ट्रैफिक विशेषज्ञ भविष्य में जंक्शन पर बढ़ते दबाव को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं।