6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur Crime: पहले सड़क पर पटककर मारा, फिर SUV में डालकर ले गए, सेना के जवान समेत तीन गिरफ्तार

जयपुर में ठगी का बदला लेने के लिए युवक के अपहरण की साजिश रचने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले कार को काली एसयूवी से टक्कर मारी, फिर लाठी-सरियों से हमला कर युवक को अगवा कर लिया। कालवाड़ थाना पुलिस ने सेना के जवान समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Updated: 6 Nov 2026, 8:57 AM IST

Jaipur Crime

Jaipur: पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ठगी का बदला लेने के लिए युवक के अपहरण और जानलेवा हमले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपियों ने पहले युवक की कार को काली SUV से टक्कर मारी, फिर लाठी-सरियों से हमला कर उसे जबरन गाड़ी में डाल लिया। कालवाड़ थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सेना के जवान समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल काली एसयूवी और कार भी बरामद कर ली है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर ठगी का बदला लेने के लिए अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि, ग्रामीणों की सूझबूझ और मदद से अपहृत युवक को सुरक्षित छुड़ा लिया गया था।

कार को टक्कर मारकर किया हमला

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि 2 नवंबर को मनीष यादव ने कालवाड़ थाने में अपने भाई गोविंद यादव के अपहरण और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, गोविंद अपनी कार से पड़ोसी कौशल स्वामी और दो अन्य दोस्तों के साथ जा रहा था। शाम करीब सात बजे रॉयल सिटी के पास एक मिष्ठान भंडार के सामने उनकी कार खड़ी थी। इसी दौरान काले रंग की एक एसयूवी तेज रफ्तार में गलत दिशा से आई और गोविंद की कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जीप और अन्य वाहनों से करीब 6-7 युवक नीचे उतरे। आरोप है कि युवकों ने लाठी-सरियों से कार पर हमला करना शुरू कर दिया।

Nagaur Factory Blast: 15 किलो बारूद बनाने की थी परमिशन, मौके पर मिला विस्फोटक का जखीरा; अब उठे ये 5 बड़े सवाल

ये भी पढ़ें
Nagaur Factory Blast

SUV में डालकर ले गए आरोपी

हमले के दौरान कौशल स्वामी और उसके दो साथी मौके से भाग निकले, लेकिन आरोपियों ने गोविंद को पकड़ लिया। उसे सड़क पर पटककर मारपीट की और जबरन एसयूवी में डालकर सुशांत सिटी की तरफ ले गए। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों में से एक के पास पिस्टल भी थी। घटना की सूचना मिलते ही कालवाड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के आधार पर फागी के बिहारीपुरा निवासी राजेश चौधरी (29), माधोराजपुरा निवासी राजू लाल मीणा (28) और सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा निवासी भागीरथ गुर्जर (26) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में राजेश चौधरी सेना में जवान है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर अपहरण की पूरी साजिश, ठगी से जुड़े विवाद और अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

यह वीडियो भी देखें :

Rajasthan: बैरक में तलाशी लेने गए जेलर पर बंदियों ने किया हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती

ये भी पढ़ें
Sriganganagar Central Jail
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.