Jaipur Crime: पहले सड़क पर पटककर मारा, फिर SUV में डालकर ले गए, सेना के जवान समेत तीन गिरफ्तार

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि 2 नवंबर को मनीष यादव ने कालवाड़ थाने में अपने भाई गोविंद यादव के अपहरण और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, गोविंद अपनी कार से पड़ोसी कौशल स्वामी और दो अन्य दोस्तों के साथ जा रहा था। शाम करीब सात बजे रॉयल सिटी के पास एक मिष्ठान भंडार के सामने उनकी कार खड़ी थी। इसी दौरान काले रंग की एक एसयूवी तेज रफ्तार में गलत दिशा से आई और गोविंद की कार को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जीप और अन्य वाहनों से करीब 6-7 युवक नीचे उतरे। आरोप है कि युवकों ने लाठी-सरियों से कार पर हमला करना शुरू कर दिया।