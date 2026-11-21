प्रदेश में पहली बार 'एक राज्य-एक चुनाव' की तर्ज पर सभी 41 जिला परिषदों के चुनाव एक साथ कराए गए हैं। शुक्रवार को 37 जिला परिषदों के आए परिणामों में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा के मुकाबले बढ़त बनाई है। कांग्रेस दो दर्जन से अधिक जिला परिषदों में आगे है, जबकि भाजपा छह में बढ़त की स्थिति में है। पंचायत समितियों के परिणामों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर रहा है। हालांकि पंचायत चुनावों का इतिहास बताता है कि ग्रामीण मतदाता हर बार एक ही दल के साथ नहीं रहते। पिछले चार चुनावों में जिला प्रमुख और प्रधान के पदों पर दोनों दलों के बीच सत्ता बदलती रही है। जिला परिषद के 1275 वार्डों में से रात तक 1199 के परिणाम आए। इनमें भाजपा ने 349 और कांग्रेस ने 747 वार्ड जीते। पंचायत समितियों के 7543 वार्डों में भाजपा को 2213 और कांग्रेस को 3758 वार्डों में जीत मिली। शेष सीटों पर क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों ने जीत दर्ज की।