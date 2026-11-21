जयपुर. पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा के सामने जिला परिषद और पंचायत समितियों में बोर्ड गठन की चुनौती खड़ी कर दी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस ने कई जिलों में उलटफेर करते हुए अपनी स्थिति मजबूत की है। ऐसे में अब चुनावी मुकाबला खत्म होने के बाद जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी के लिए सियासी जोड़तोड़ शुरू हो गई है। भाजपा ने उन जिलों पर विशेष फोकस किया है, जहां पार्टी की सीटें बहुमत के आसपास हैं, लेकिन बोर्ड बनाने के लिए कुछ और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। पार्टी ने ऐसे जिलों में अपने विजेता प्रत्याशियों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार देर रात तक कई जगहों पर प्रत्याशियों को उनके मौजूदा ठिकानों से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता रहा। पार्टी को आशंका हैं कि बोर्ड गठन से पहले कांग्रेस या दूसरे दल निर्दलीयों और बागी प्रत्याशियों के समर्थन से समीकरण बदल सकते हैं। इसी वजह से भी संभावित राजनीतिक जोड़तोड़ को रोकने के लिए पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं।