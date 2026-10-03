Kota Panchayat Election : कोटा में 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, दिसम्बर में होगी जिला प्रमुख की वोटिंग, जानें क्यों?

कोटा को लेकर आयोग ने अलग व्यवस्था की है। इन चार जिला परिषदों के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के साथ संबंधित पंचायत समितियों के प्रधान और उपप्रधान का पांच साल का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होगा, इसलिए इन पदों के चुनाव अभी नहीं कराए जाएंगे। हालांकि कोटा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव मौजूदा कार्यक्रम के तहत होंगे। संबंधित प्रमुख, उपप्रमुख, प्रधान और उपप्रधान के चुनाव के लिए आयोग बाद में अलग तारीख घोषित करेगा।