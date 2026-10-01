Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, उड़द में तेजी

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 70 हजार कट्टे रही। नए उड़द की आवक 18 हजार और लहसुन की 10 हजार कट्टे रही। सोयाबीन 100, चना 100, सरसों 75 और उड़द 100 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। लहसुन के भाव 5000 से 19500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। नए सोयाबीन की आवक 10 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।