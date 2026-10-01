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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, उड़द में तेजी

लहसुन के भाव 5000 से 19500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। नए सोयाबीन की आवक 10 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Oct 01, 2026

Gold Price Outlook

सोने की कीमत में गिरावट देखी गई है। (PC: AI)

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 70 हजार कट्टे रही। नए उड़द की आवक 18 हजार और लहसुन की 10 हजार कट्टे रही। सोयाबीन 100, चना 100, सरसों 75 और उड़द 100 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। लहसुन के भाव 5000 से 19500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। नए सोयाबीन की आवक 10 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।

कृषि जिन्सों के भाव

जिन्सभाव (रु. प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2650–2700
गेहूं एवरेज टुकड़ी2700–2730
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2750–2825
धान (1509) नया3700–4490
सोयाबीन पुराना4500–5950
सोयाबीन नया4500–5800
सरसों7000–8301
अलसी8500–9550
ज्वार शंकर2000–2500
मक्का लाल पुरानी2000–2200
मक्का नई1900–2400
जौ2500–2650
तिल्ली7000–10500
मैथी5800–6000
धनिया बादामी13500–13700
धनिया ईगल13700–14000
धनिया रंगदार14000–15500
मूंग6500–8000
उड़द नया4500–8500
चना देशी6000–6600
चना मौसमी नया5800–6450
चना पेप्सी5800–6501
चना डंकी5200–6000
चना काबुली5500–7800

खाद्य तेलों के भाव (15 किलो प्रति टिन)

खाद्य तेलभाव (रु. प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2570
सोया रिफाइंड चंबल2550
सोया रिफाइंड सदाबहार2370
लोकल रिफाइंड2270
दीप ज्योति2390
सरसों स्वास्तिक2940
अलसी2630
मूंगफली ट्रक3250
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2890
मूंगफली सोना सिक्का3160
मूंगफली कटारिया गोल्ड2930
वनस्पति घी स्कूटर2180
वनस्पति घी अशोका2180

चीनी के भाव 4840 से 4880 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी के भाव (रु. प्रति टिन)

ब्रांडभाव
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दालों के भाव (रु. प्रति क्विंटल)

जिन्सभाव
बासमती चावल9500–10500
मूंग दाल8500–9000
मूंग मोगर9500–10000
चना दाल7400–7600
तुअर दाल9700–13000

कोटा सर्राफा: चांदी स्थिर, सोने में तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव स्थिर रहे, जबकि सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 2,26,500 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोने के भाव 100 रुपए तेज होकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और शुद्ध सोने के भाव 1,50,750 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रु. प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24K (99.5)1,50,200
गोल्ड 22K1,39,074
गोल्ड 20K1,30,609
गोल्ड 18K1,20,160
गोल्ड 14K1,05,775

भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

01 Oct 2026 11:41 pm

Published on:

01 Oct 2026 11:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, उड़द में तेजी

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