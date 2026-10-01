Ground Report: एयरपोर्ट सा लुक… मॉल जैसी सुविधाएं; अब ऐसा दिखने लगा न्यू कोटा रेलवे स्टेशन

अगस्त 2022 में शुरू हुआ काम जनवरी 2026 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निर्माण में देरी के चलते अब अक्टूबर की नई समय-सीमा तय की गई है। न्यू कोटा रेलवे स्टेशन को ‘न्यू इंडिया’ थीम पर विकसित किया गया है। स्टेशन की सबसे खास सुविधाओं में 75 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा कॉनकोर्स है। करीब 2700 वर्गमीटर क्षेत्र में फैले इस कॉनकोर्स से यात्री आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे। एक समय में 500 से अधिक यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। प्लेटफॉर्म भी पहले की तुलना में चौड़े किए गए हैं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच ऊंचाई का अंतर कम रखा गया है। सभी प्लेटफॉर्म को कवर किया गया है।