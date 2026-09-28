28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Kota Weather : बदल मौसम का मिजाज, बिजली चमकी, तेज आंधी के साथ बारिश

तेज हवा के साथ हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में कटकर पड़ी सोयाबीन, उड़द, मूंग व मक्का की फसल भीगने से नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Sep 28, 2026

Rain in kota

Rain in kota

हाड़ौती अंचल में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। कोटा शहर में दिनभर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को तेज आंधी चली। इसके बाद बारिश हुई। बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। वहीं मंडाना कस्बे में चने के आकार के ओले गिरे। अंचल के कई कस्बों में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खेतों में कटकर पड़ी सोयाबीन, उड़द, मूंग व मक्का की फसल भीगने से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कोटा का अधिकतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 33.4 व न्यनूतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

कोटा जिले में भी शाम को अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। मंडाना में ओले भी गिरे। इसके अलावा अरण्डखेड़ा, रामगंजमंडी, सांगोद, सातलखेड़ी, कैथून, खेड़ारामपुर, बूढादीत सहित अन्य स्थानों पर बारिश हुई।बारां जिले के बड़गांव क्षेत्र में शाम को मौसम बदला और बिजली की चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे कुछ देर के लिए मौसम सुहाना हो गया। बूंदी जिले के कापरेन, केशवरायपाटन, सुवासा समेत अन्य गांवों में बरसात हुई।

झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे में शाम करीब पौने सात बजे मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज हवाओं के चलते लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा, आंधे घंटे तक हुई तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश के कारण सडक़ों पर पानी बह निकला। आंधी के साथ हुई बारिश के दौरान विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई, जिससे पूरे कस्बे में अंधेरा छा गया।

अगले दो दिन बदला रहेगा मौसम, पूर्वी हिस्सों में बारिश के आसार


मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी भारत के ऊपर बना डिप्रेशन शनिवार को उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश और उससे लगे दक्षिणी उत्तरप्रदेश के ऊपर स्थित है। इसके आगामी 24 घंटे में उत्तर-पश्चिम-उत्तर दिशा में आगे बढऩे तथा कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग सहित शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 28 सितंबर तक कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 06:53 pm

Published on:

28 Sept 2026 06:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Weather : बदल मौसम का मिजाज, बिजली चमकी, तेज आंधी के साथ बारिश

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Arundhati Chaudhary: अरुंधति चौधरी को मिली बड़ी सफलता, निर्विरोध चुनीं गईं एशियाई बॉक्सिंग की वाइस चेयरमैन, जापान में लेंगी शपथ

arundhati choudhary boxer
कोटा

Kota Mandi Bhav : नए सोयाबीन की आवक, सरसों, चना, मूंग तेज

Kota Mandi
कोटा

Vivek Rajvanshi: पिछली बार 2 वोट के चलते मेयर बनने से चूके, इस बार निर्विरोध बने कोटा के डिप्टी मेयर

Vivek Rajvanshi
कोटा

kota : ‘आज बेटी ने मुझे नया जन्म दिया’, मां शिमला भावुक होकर बोली, चिकित्सक और स्टाफ हुए भावुक

kota medical college 28 kidney transplant Success mother spoke emotionally
कोटा

कोटा में खिला कमल: अनुसुइया गोस्वामी बनीं नई महापौर, कुर्सी संभालते ही किया बड़ा एलान

Kota Mayor Anusuiya Goswami
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.