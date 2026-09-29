Kota Fire News: कोटा शॉपिंग सेंटर में भीषण आग से मचा हड़कंप, 7 दमकलों ने बमुश्किल पाया काबू; टला बड़ा हादसा

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि आग की सूचना मिलने के बाद एक के बाद एक कुल सात दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। करीब 30 फायरफाइटर ने आग पर काबू पाने के लिए चारों तरफ से मोर्चा संभाला। आग की स्थिति गंभीर होने पर फायरफाइटर्स ने लेटर का इस्तेमाल किया और खिड़की व दरवाजे तोड़कर अंदर पाइप पहुंचाकर पानी की बौछार की।