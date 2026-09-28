Kota Mandi Bhav : सरसों व चना मंदा, सोयाबीन तेज

File Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। नए उड़द की आवक 12 हजार कट्टे तथा लहसुन की आवक करीब 13 हजार कट्टे रही। सरसों 100 रुपए और चना 50 रुपए मंदा रहा, जबकि सोयाबीन 50 रुपए तेज रही। लहसुन के भाव 5000 से 18000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। नए सोयाबीन की आवक 5000 कट्टे रही। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भाव में मामूली गिरावट रही।
|कृषि जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|गेहूं मिल
|2650-2700
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2700-2750
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2750-2825
|धान (1509) नया
|3500-4350
|सोयाबीन पुराना
|4500-5800
|सोयाबीन नया
|4500-5751
|सरसों
|7000-8101
|अलसी
|8500-9550
|ज्वार शंकर
|1700-2300
|ज्वार सफेद
|2800-6000
|बाजरा
|1800-2350
|मक्का लाल पुरानी
|2000-2200
|मक्का नई
|1900-2200
|जौ
|2500-2650
|तिल्ली
|7000-10500
|मैथी नई
|5800-6400
|धनिया बादामी
|13500-14000
|धनिया ईगल
|13700-14500
|धनिया रंगदार
|14000-15500
|मूंग
|6500-8500
|उड़द नया
|4500-8200
|उड़द पुराना
|4000-7400
|चना देशी
|5700-6400
|चना मौसमी नया
|5300-6300
|चना पेप्सी
|5300-6401
|चना डंकी
|5200-5800
|चना काबुली
|5500-7500
|तेल/ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2560
|सोया रिफाइंड चंबल
|2540
|सोया रिफाइंड सदाबहार
|2370
|लोकल रिफाइंड
|2270
|दीप ज्योति
|2390
|सरसों स्वास्तिक
|2920
|अलसी
|2630
|मूंगफली ट्रक
|3270
|मूंगफली कोटा स्वास्तिक
|2900
|मूंगफली सोना सिक्का
|3170
|मूंगफली कटारिया गोल्ड
|2940
|वनस्पति घी स्कूटर
|2180
|वनस्पति घी अशोका
|2180
|वस्तु
|भाव
|चीनी
|4840-4880 रुपए प्रति क्विंटल
|देसी घी मिल्क फूड
|9550 रुपए प्रति टिन
|देसी घी कोटा फ्रेश
|9100 रुपए प्रति टिन
|देसी घी पारस
|9600 रुपए प्रति टिन
|देसी घी नोवा
|9500 रुपए प्रति टिन
|देसी घी अमूल
|9980 रुपए प्रति टिन
|देसी घी मधुसूदन
|9890 रुपए प्रति टिन
|देसी घी परम
|9750 रुपए प्रति टिन
|वस्तु
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|बासमती चावल
|9500-10500
|मूंग दाल
|8500-9000
|मूंग मोगर
|9500-10000
|चना दाल
|7400-7600
|तुअर दाल
|9700-13000
कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी और सोने के भाव में गिरावट रही। चांदी के भाव 4 हजार रुपए की गिरावट के साथ 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोने के भाव 3400 रुपए गिरकर 1,47,380 रुपए तथा शुद्ध सोने के भाव 1,48,130 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
|कैरेट
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड 24K (99.5)
|1,18,250
|गोल्ड 22K
|1,37,269
|गोल्ड 20K
|1,28,913
|गोल्ड 18K
|1,18,600
|गोल्ड 14K
|1,04,401
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार
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