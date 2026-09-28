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कोटा

Kota Mandi Bhav : सरसों व चना मंदा, सोयाबीन तेज

लहसुन के भाव 5000 से 18000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। नए सोयाबीन की आवक 5000 कट्टे रही। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भाव में मामूली गिरावट रही।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Sep 28, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 50 हजार कट्टे रही। नए उड़द की आवक 12 हजार कट्टे तथा लहसुन की आवक करीब 13 हजार कट्टे रही। सरसों 100 रुपए और चना 50 रुपए मंदा रहा, जबकि सोयाबीन 50 रुपए तेज रही। लहसुन के भाव 5000 से 18000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। नए सोयाबीन की आवक 5000 कट्टे रही। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भाव में मामूली गिरावट रही।

कृषि जिंसों के भाव

कृषि जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2650-2700
गेहूं एवरेज टुकड़ी2700-2750
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2750-2825
धान (1509) नया3500-4350
सोयाबीन पुराना4500-5800
सोयाबीन नया4500-5751
सरसों7000-8101
अलसी8500-9550
ज्वार शंकर1700-2300
ज्वार सफेद2800-6000
बाजरा1800-2350
मक्का लाल पुरानी2000-2200
मक्का नई1900-2200
जौ2500-2650
तिल्ली7000-10500
मैथी नई5800-6400
धनिया बादामी13500-14000
धनिया ईगल13700-14500
धनिया रंगदार14000-15500
मूंग6500-8500
उड़द नया4500-8200
उड़द पुराना4000-7400
चना देशी5700-6400
चना मौसमी नया5300-6300
चना पेप्सी5300-6401
चना डंकी5200-5800
चना काबुली5500-7500

खाद्य तेल के भाव 15 किलो प्रति टिन

तेल/ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2560
सोया रिफाइंड चंबल2540
सोया रिफाइंड सदाबहार2370
लोकल रिफाइंड2270
दीप ज्योति2390
सरसों स्वास्तिक2920
अलसी2630
मूंगफली ट्रक3270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2900
मूंगफली सोना सिक्का3170
मूंगफली कटारिया गोल्ड2940
वनस्पति घी स्कूटर2180
वनस्पति घी अशोका2180

अन्य किराना भाव

वस्तुभाव
चीनी4840-4880 रुपए प्रति क्विंटल
देसी घी मिल्क फूड9550 रुपए प्रति टिन
देसी घी कोटा फ्रेश9100 रुपए प्रति टिन
देसी घी पारस9600 रुपए प्रति टिन
देसी घी नोवा9500 रुपए प्रति टिन
देसी घी अमूल9980 रुपए प्रति टिन
देसी घी मधुसूदन9890 रुपए प्रति टिन
देसी घी परम9750 रुपए प्रति टिन

चावल व दाल के भाव

वस्तुभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
बासमती चावल9500-10500
मूंग दाल8500-9000
मूंग मोगर9500-10000
चना दाल7400-7600
तुअर दाल9700-13000

कोटा सर्राफा: चांदी व सोने में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी और सोने के भाव में गिरावट रही। चांदी के भाव 4 हजार रुपए की गिरावट के साथ 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोने के भाव 3400 रुपए गिरकर 1,47,380 रुपए तथा शुद्ध सोने के भाव 1,48,130 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24K (99.5)1,18,250
गोल्ड 22K1,37,269
गोल्ड 20K1,28,913
गोल्ड 18K1,18,600
गोल्ड 14K1,04,401

भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार

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कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 08:33 pm

Published on:

28 Sept 2026 08:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सरसों व चना मंदा, सोयाबीन तेज

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