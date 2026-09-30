कोटा न्यूज: पानी से भरे खाली प्लॉट में मिली लड़की की लाश, आधे बदन पर नहीं थे कपड़े; मर्डर की आशंका

Kota Crime News: कोटा जिले में अनंतपुरा थाना क्षेत्र की क्रेशर बस्ती में एक खाली भूखंड में भरे पानी के अंदर लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव अर्धनग्न हालत में था और करीब 5 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। लंबे समय से पानी में पड़े रहने के कारण शव की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। सूचना मिलने पर अनंतपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया। इसके बाद शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया गया।