Jodhpur Mandi Bhav : जीरे में रही मंदी, सोना-चांदी के भावों में भारी गिरावट, प्याज के रेट ने छुआ आसमान

Jodhpur Mandi Bhav : जोधपुर की अनाज मंडियों में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 50-़100 रुपए गिरावट दर्ज की गई। ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंसों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट रही। सोने के भावों में प्रति दसग्राम 800 रुपए तथा चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 5000 रुपए गिरावट दर्ज की गई। वहीं जोधपुर में प्याज 60-70 रुपए किलो बिक रहा है। अनाज भाव : ग्वारगम 13175-13200, ग्वार डिलीवरी 6700-6850, ग्वार लोकल 6400-6550, मूंग 6000-7500, मोठ 6000-6500, चना 6100-6150, सरसों 7500-8500, रायड़ा 7500-8000, काला तिल 11500-12500, तारामीरा 6250-6300, मतीराबीज 15000-20000, गेहूं 2700- 4000, ज्वार 2800-4000, बाजरा 2400-2800, जौ 2700-2750 व मक्की 1700-2200 रुपए प्रति क्विंटल।