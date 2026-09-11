JNVU में बर्थडे का जश्न पड़ा भारी: माता-पिता को बुलाया तो मामा-चाचा को लेकर पहुंचे छात्र, 8 स्टूडेंट्स सस्पेंड

बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब 10 सितंबर को मां-बाप के साथ अनुशासन समिति के सामने आने को कहा तो गुरुवार को कोई छात्र मामा को लेकर पहुंचा तो कोई चाचा को यानी घरवालों तक बात पहुंचने से पहले ही रिश्तेदारों को 'अभिभावक' बनाकर विश्वविद्यालय पहुंचा दिया। हालांकि, विवि प्रशासन ने छात्रों की यह तरकीब नहीं चलने दी। साफ कर दिया कि अंडरटेकिंग माता-पिता की मौजूदगी में ही ली जाएगी। अब सभी आठ छात्रों को 15 सितंबर को मां और पिता के साथ उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया गया है। इस तारीख तक अभिभावकों के साथ नहीं पहुंचे तो निलंबन से आगे बढ़कर टर्मिनेशन की कार्रवाई की जाएगी।