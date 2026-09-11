जयपुर में जहां CA के अपहरण की कोशिश, वहां रोज IAS-IPS और नेता करते हैं सैर; फिर भी सुरक्षा फेल

Jaipur Central Park Kidnapping Case: 'सेंट्रल पार्क' अब असुरक्षित होता जा रहा है। प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव के सरकारी आवास से महज डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित इस पार्क में गुरुवार सुबह लग्जरी कार सहित सीए राजीव गुप्ता का अपहरण सुरक्षा व्यवस्था के दावों को बेनकाब करता है। जहां रोज सुबह आईएएस, आईपीएस, जज, राजनेता सहित कई वीआईपी सैर करने आते हैं, वहां खुलेआम हथियार दिखाकर अपहरण की वारदात अंजाम देना सुरक्षा इंतजामों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।