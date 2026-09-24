Rajasthan Politics : ‘ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए’, गोविंद सिंह डोटासरा की मांग, मदन राठौड़ ने दिया कड़ा जवाब

कांग्रेस 28 सितंबर को जयपुर में चुनाव आयोग मुख्यालय का घेराव करेगी इस पर पत्रकारों के पूछे सवाल का जवाब देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि अपनी झेंप मिटाने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ़ना है। जनता में चेहरा भी दिखाना है। सुर्खियों में आने के लिए नाटकबाजी कर रहे हैं। चुनाव आयोग का बचाव करते हुए मदन राठौड़ ने कहा क्या कर लेंगे? वह एक निष्पक्ष संस्था है। ऐसी संस्था पर आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन लोगों ने इतने कृत्य किए हैं, जिसे वजह से जनता ने नकारा है। ऐसी बातों में कोई दम नहीं है।