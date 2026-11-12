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श्री गंगानगर

कमरे में अकेला था युवक, अचानक चली गोली और थम गई सांसें, श्रीगंगानगर के रावला मंडी से बड़ी खबर

श्रीगंगानगर में 365 हेड के 2 केएलडी क्षेत्र में 25 वर्षीय प्रवीण कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। युवक ढाणी के ऊपरी कमरे में अकेला था। कमरे में देसी पिस्टल से गोली चलने की जानकारी है।
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श्री गंगानगर

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Arvind Rao

Updated: 12 Nov 2026, 6:14 PM IST

sriganganagar rawla mandi news

मृतक प्रवीण कुमार (पत्रिका फोटो)

Sri Ganganagar Rawla Mandi News: रावलामंडी (श्रीगंगानगर): श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह गोली लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना 365 हेड स्थित 2 केएलडी इलाके की है। मृतक की पहचान प्रवीण कुमार पुत्र संतोष कुमार सांवक के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। युवक की मौत की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, प्रवीण कुमार अपनी ढाणी में बने ऊपरी कमरे में अकेला था। इसी दौरान कमरे में देसी पिस्टल से गोली चलने की बात सामने आई। गोली युवक के सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि, गोली किन परिस्थितियों में चली और घटना के पीछे क्या वजह रही, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है।

ऊपरी कमरे में अकेला था युवक

जानकारी के मुताबिक, घटना के समय प्रवीण ढाणी के ऊपरी कमरे में मौजूद था। वह वहां अकेला था। इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई देने और युवक को गोली लगने की जानकारी सामने आई। शुरुआती जानकारी में कमरे में देसी पिस्टल होने की बात भी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों और परिजनों में हड़कंप मच गया। 25 वर्षीय युवक की अचानक मौत से परिवार में शोक का माहौल है। घटना के बाद परिवार के लोगों ने मीडिया से बातचीत नहीं की।

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पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, मोर्चरी में रखवाया शव

घटना की सूचना मिलने पर रावला थाना प्रभारी बलवंत कुमार पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रावला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस की ओर से घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है।

गोली चलने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कमरे में गोली किन परिस्थितियों में चली। युवक के पास देसी पिस्टल कैसे आई और घटना के समय वास्तव में क्या हुआ, इन सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया जा रहा है। पोस्टमॉर्टम और पुलिस जांच के बाद ही युवक की मौत से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

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