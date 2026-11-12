कमरे में अकेला था युवक, अचानक चली गोली और थम गई सांसें, श्रीगंगानगर के रावला मंडी से बड़ी खबर

जानकारी के मुताबिक, घटना के समय प्रवीण ढाणी के ऊपरी कमरे में मौजूद था। वह वहां अकेला था। इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई देने और युवक को गोली लगने की जानकारी सामने आई। शुरुआती जानकारी में कमरे में देसी पिस्टल होने की बात भी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों और परिजनों में हड़कंप मच गया। 25 वर्षीय युवक की अचानक मौत से परिवार में शोक का माहौल है। घटना के बाद परिवार के लोगों ने मीडिया से बातचीत नहीं की।